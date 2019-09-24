Госсовет Крыма на второй срок назначил Цекова членом Совета Федерации

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сентября. /ТАСС/. Государственный совет Республики Крым назначил депутата Сергея Цекова представлять законодательную власть республики в Совете Федерации РФ, решение принято во вторник на сессии крымского парламента.

"В соответствии с полномочиями председателя Государственного совета Республики Крым наделить полномочиями члена Совета Федерации Федерального Собрания РФ представителя от Государственного совета Республики Крым депутата Государственного совета Республики Крым Цекова Сергея Павловича", - сообщил на заседании спикер парламента Владимир Константинов.

Он не уточнил, сложил Цеков полномочия депутата республиканского парламента или нет. В соответствии с законодательством сенатор не имеет права иметь другой представительный мандат.

65-летний Цеков с 24 сентября 2014 года являлся членом Совета Федерации от законодательной власти республики. В 1994-1995 годах - председатель Верховного Совета Республики Крым. На выборах в Госсовет Крыма был избран депутатом Госсовета республики по спискам Крымской региональной организации партии "Единая Россия".

Выборы в Госсовет Республики Крым прошли 8 сентября 2019 года, в единый день голосования. В них приняли участие 33,26% избирателей, что на 20,35% меньше, чем в 2014 году. Большинство голосов набрали региональные отделения партий: "Единая Россия" - 54,70%, ЛДПР - 16,84%, КПРФ - 8,22%, остальные набрали менее 5%. Соответственно, единороссы получили - 60, ЛДПР - 10 и КПРФ - 5 мандатов депутатов регионального парламента. Госсовет состоит из 75 депутатов.