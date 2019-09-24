{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Комитет Совфеда решил наградить Кадырова почетным знаком за развитие парламентаризма

В 2014 году главу Чечни наградили почетной грамотой Совета Федерации
Глава Чечни Рамзан Кадыров Елена Афонина/ТАСС
Описание
Глава Чечни Рамзан Кадыров
© Елена Афонина/ТАСС

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Комитет Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности принял решение наградить главу Чеченской Республики Рамзана Кадырова почетным знаком Совета Федерации "За заслуги в развитии парламентаризма". Соответствующее решение принято на заседании комитета во вторник.

"По инициативе нашего комитета есть предложение наградить почетным знаком Кадырова Рамзана Ахматовича за большой вклад в государственное строительство и развитие законодательства Чеченской Республики", - сказал глава комитета по регламенту Вячеслав Тимченко.

Он отметил, что Кадыров возглавляет республику с апреля 2007 года. "Результаты его деятельности мы все видим на экранах и в жизни. Он неоднократно являлся субъектом законодательной инициативы. В 2014 году награжден почетной грамотой Совета Федерации", - сказал сенатор.

Все члены комитета согласились с данным предложением, решение было принято единогласно.

Теги
Кадыров, Рамзан АхматовичРоссияЧечня
Генассамблея ООН - 2019
Захарова назвала невыдачу виз США членам делегации РФ возмутительным примером неуважения
Читать полностью