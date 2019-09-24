{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Генассамблея ООН - 2019

Косачев и несколько сенаторов не получили визы для участия в Генассамблее ООН

Они не смогут принять участие в мероприятиях ежегодной сессии
Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Несколько членов Совета Федерации, включая главу комитета Совета Федерации по международным делам Константина Косачева, которые должны были принять участие в работе ежегодной сессии Генеральной Ассамблеи ООН, не получили визы и не смогут принять участие в ней. Об этом ТАСС сообщил во вторник сам сенатор.

"В нарушение своих обязательств перед международным сообществом американская сторона не оформила в срок визы для ряда членов официальной делегации, включая меня, и группы сопровождающих лиц, планировавших вылететь сегодня в Нью-Йорк для участия в работе 74 сессии ГА ООН. Это возмутительная акция, не имеющая объяснений и оправданий", - сказал Косачев.

Теги
Косачев, Константин ИосифовичСШАРоссияГенассамблея ООН - 2019
Генассамблея ООН - 2019
Захарова назвала невыдачу виз США членам делегации РФ возмутительным примером неуважения
Читать полностью