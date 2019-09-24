Слуцкий утверждает, что не вылетел в Нью-Йорк по собственной инициативе

НУР-СУЛТАН, 24 сентября. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает, что в ситуации с невыдачей виз членам делегации РФ для участия в мероприятиях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке нужно разобраться, при этом сам он отложил вылет по собственной инициативе.

"Я думаю, что визу обязательно выдадут, потому что как могут членам официальной делегации, утвержденной президентом - неважно, России или какой другой страны, - не выдать визу в главную международную организацию?" - сказал Слуцкий журналистам в Нур-Султане, где проходит IV Совещание спикеров парламентов стран Евразии. По его словам, он сам вчера "передвинул встречи в ООН на сутки", о чем уведомил МИД, собираясь лететь отдельным рейсом.

"Заминка, возможно, провокационная, зная наших стратегических друзей, но я бы на этом раньше времени не зацикливался, - добавил депутат. - Это надо все проверять".

Ранее во вторник глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев сообщил ТАСС, что 10 членов российской делегации не получили визы и не смогут принять участие в работе 74-й сессии ГА ООН в Нью-Йорке. По словам сенатора, американская сторона в нарушение международных обязательств не оформила в срок визы для ряда членов официальной делегации и группы сопровождающих лиц.