Захарова назвала возмутительной невыдачу виз представителям делегации России на ГА ООН

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Отказ США в визах ряду представителей российской делегации на Генассамблее ООН стал возмутительным примером неуважения со стороны Вашингтона к членам Всемирной организации. Об этом заявила ТАСС во вторник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Ряд членов официальной российской делегации не получил американскую визу для участия в ГА ООН. Это возмутительный пример неуважения Соединенными Штатами Америки членов ООН, а также невыполнения своих обязательств в качестве страны, принимающей у себя Всемирную организацию", - указала она.

"Американская сторона якобы ссылается на технический характер проблемы, на сроки подачи документов и так далее. Это не так. Документы подавали в те сроки, которые были указаны самими американскими дипломатами. Документы, которые сдавали для оформления раньше (за пару месяцев до вылета), были возвращены с формулировкой "рано сдали", - обратила внимание Захарова.

"Что-то у ребят сломалось капитально", - добавила она.

Ранее глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев сообщил, что ряд членов Совфеда, включая его самого, не получил визы и не сможет принять участие в работе ежегодной сессии Генеральной Ассамблеи ООН.