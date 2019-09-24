Избранный на второй срок губернатор Волгоградской области Бочаров вступил в должность

ВОЛГОГРАД, 24 сентября. /ТАСС/. Победивший на выборах губернатора Волгоградской области Андрей Бочаров вступил в должность, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе администрации региона.

"Инаугурация губернатора Волгоградской области состоялась в Триумфальном зале музея-панорамы "Сталинградская битва". В торжественном мероприятии приняли участие представители всех ветвей власти, силовых структур, профессиональных сообществ, общественники, почетные жители - всего около 250 человек", - сообщили в пресс-службе.

"Вступая в должность губернатора Волгоградской области, торжественно клянусь верно служить народу, уважать и обеспечивать права и свободы человека и гражданина, соблюдать Конституцию и законы Российской Федерации, Устав и законы Волгоградской области, добросовестно выполнять возложенные на меня обязанности и всемерно способствовать процветанию Волгоградской области и повышению благосостояния ее населения", - произнес Бочаров слова присяги.

По данным областного избиркома, Бочаров, выдвинутый партией "Единая Россия" на второй срок, победил на выборах главы региона с результатом в 76,81% голосов. Второе место занял Алексей Буров от КПРФ (11,39%), на третьем - Владимир Рублев от ЛДПР (6,26%). Сергей Полещук от "Справедливой России" набрал 3,39%.

Избранным на должность руководителя субъекта РФ считается кандидат, получивший в поддержку более 50% голосов избирателей (достаточно 50% плюс один голос), принявших участие в голосовании. Порог явки не предусмотрен.

Бочарову 14 октября этого года исполнится 50 лет. Он - офицер запаса. Служил в ВДВ, удостоен звания Героя России. Бочаров руководит Волгоградской областью с 2014 года, тогда на выборах главы региона он набрал 88, 49%.