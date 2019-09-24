Несколько районов Удмуртии выйдут с инициативой создания городских округов

ИЖЕВСК, 24 сентября. /ТАСС/. Несколько районов Удмуртской Республики в ближайшее время выйдут с инициативной создания городских округов, что позволит в том числе сократить расходы на работу депутатского и административного корпусов. Об этом во вторник во время выступления на очередной сессии Госсовета региона сообщил глава республики Александр Бречалов.

"Мы общаемся очень плотно по этой теме с главами Алнашского, Балезинского, Дебесского, Камбарского, Увинского, Игринского, Юкаменского и Ярского районов, где представительными органами приняты решения о выдвижении инициативы преобразования в городские округа. Соответственно, будут сокращаться расходы на излишний депутатский и административный корпус", - сказал Бречалов.

По его словам, власти этих районов уже проводят публичные слушания по данному вопросу. Глава Удмуртии при этом призвал депутатов республиканского парламента поддержать инициативу. "Для сравнения, посмотрите внимательно структуру наших соседей - регионов ПФО, даже тех, у которых более крепкая экономика, чем в Удмуртии. За 2017-2018 годы Пермский край провел огромную реформу по объединению в городские округа, в районные округа, между тем, по объему ВРП (валовой региональный продукт) и по объему налоговых поступлений там ситуация гораздо лучше", - сказал Бречалов.

По информации главы республики, за два года в государственной структуре региона сокращено 314 сотрудников, что дало ежегодную экономию в сумме 223 млн рублей. При этом на данный момент в Удмуртии 33 главы муниципальных образований, столько же администраций, более 3,7 тыс. депутатов представительных органов. "Выборы одного депутата, по данным ЦИК, обходятся бюджету от 80 до 140 тыс. рублей. Помимо выборов еще довыборы, каждый сам может посчитать, о чем идет речь", - сказал глава региона.