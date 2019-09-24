В Госсовете Крыма заменят украинскую систему голосования "Рада"

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сентября. /ТАСС/. Руководство Госсовета Крыма в ходе капитального ремонта зала пленарных заседаний намерено заменить украинскую систему голосования "Рада" ("Совет"), установленную в 1993-1994 годах. Об этом сообщил журналистам спикер республиканского парламента Владимир Константинова.

"Нам нужен новый зал, потому что крымский парламент заслужил хороший зал. Самое главное, чтобы депутаты имели возможность работать, нужно модернизировать, поставить современную систему голосования, по современным технологиям. Украинская система "Рада" будет убрана", - сказал Константинов.

Он уточнил, что ремонт начнется в ближайшее время, после определения победителя тендера. Спикер не назвал сумму, необходимую для проведения работ.

Система голосования "Рада" включает в себя электронный блок для голосования карточками, оборудованный микрофоном и динамиком и смонтированный на креслах, в которых сидят депутаты, а также дисплеи, установленные в сессионном зале, на которые выводятся результаты голосования.

Выборы в Госсовет Крыма, который состоит из 75 депутатов, прошли 8 сентября, в них приняли участие 33,26% избирателей. Большинство голосов набрали региональные отделения партий: "Единая Россия" - 54,70%, ЛДПР - 16,84%, КПРФ - 8,22%, остальные набрали менее 5%. Единороссы получили - 60, ЛДПР - 10 и КПРФ - пять мандатов депутатов.

После госпереворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса, за воссоединение проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. Президент России Владимир Путин 18 марта 2014 года подписал договор о принятии Крыма и Севастополя в состав РФ, а 21 марта его ратифицировало Федеральное Собрание. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.