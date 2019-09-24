ЦИК подведет итоги единого дня голосования 25 сентября

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. ЦИК РФ на заседании в среду подведет итоги единого дня голосования, прошедшего 8 сентября во всех регионах России. Это следует из проекта повестки заседания Центризбиркома, опубликованного во вторник на официальном сайте комиссии.

Согласно этому документу, первым пунктом повестки члены ЦИК намерены рассмотреть вопрос "об итогах избирательных кампаний в единый день голосования 8 сентября 2019 года", докладчиком по нему выступит глава комиссии Элла Памфилова.

Кроме того, в повестку заседания предполагается внести обсуждение "ситуации, связанной с проведением выборов депутатов представительных органов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга".

Всего в единый день голосования в 85 регионах РФ прошло более 5 тыс. выборов разного уровня, в том числе в 13 субъектах выбирали заксобрания, в 16 - губернаторов, в 22 административных центрах - гордумы, а в трех региональных столицах - глав муниципальных образований. Кроме того, проходили довыборы в Госдуму по четырем одномандатным округам (в Хабаровском крае, Новгородской, Свердловской и Орловской областях). Большой резонанс вызвали муниципальные выборы в Петербурге, из-за нарушений их итоги до сих пор подведены не во всех районах города. Горизбирком заявлял, что будет настаивать на признании недействительными итогов голосования в ряде округов по муниципальным выборам и расформировании избирательных комиссий муниципальных округов, которые нарушили права избирателей.