Постпредство России при ОБСЕ осудило задержание экоактивистов в Вашингтоне

ТАСС, 24 сентября. Постоянное представительство РФ при ОБСЕ во вторник осудило задержание участников экологического протеста в Вашингтоне.

"Обеспокоены задержанием в Вашингтоне более 30 участников мирной акции в защиту окружающей среды. Призываем США прекратить нарушать права на свободу собраний и притеснять экоактивистов", - говорится в сообщении на официальной странице представительства в Twitter.

Активисты движения Shut Down D.C., борющиеся против изменения климата, в понедельник перекрыли ряд улиц в Вашингтоне, чтобы привлечь внимание к саммиту ООН по климату, который начался 23 сентября в Нью-Йорке. Протест поддержали около 20 экологических групп, которые хотят, чтобы политическая элита США принимала более активное участие в борьбе против изменения климата. По данным газеты The Washington Post, за блокировку движения на улицах были задержаны 32 человека. Всех их отпустили в тот же день.