Толстой: Москва должна жестко ответить на отказ США в визах российской делегации на ГА ООН

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Ответ Москвы на отказ США своевременно выдать визы членам российской делегации на Генеральную Ассамблею ООН должен быть максимально жестким. Об этом заявил во вторник журналистам вице-спикер Госдумы Петр Толстой, курирующий международную проблематику.

"Я считаю, что это нарушение международных обязательств, которые США на себя взяли, когда подписали соглашение о размещении штаб-квартиры ООН. Ответные действия России должны быть максимально жесткими", - подчеркнул парламентарий.

Толстой также предложил заменить ряд сотрудников посольства США в РФ на более компетентных в связи с отказом вовремя выдать визы членам российской делегации на Генеральную Ассамблею ООН.

"Надо напомнить нашим американским партнерам, что речь идет не о визите в США, а о поездке на сессию Генеральной Ассамблеи, это совершенно разные мероприятия. Если они в этом не разобрались, то, мне кажется, нужно сменить часть сотрудников посольства США в России на тех, кто в этом разбирается. И это вопрос аккредитации [дипломатических сотрудников США]", - сказал Толстой.

Ранее во вторник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила ТАСС, что ряд членов официальной российской делегации не получил американскую визу для участия в ГА ООН. Она назвала это "возмутительным примером неуважения Соединенными Штатами Америки членов ООН, а также невыполнения своих обязательств в качестве страны, принимающей у себя Всемирную организацию". По ее словам, эта ситуация будет обсуждаться на встрече главы МИД РФ Сергея Лаврова с госсекретарем США Майклом Помпео.