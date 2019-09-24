Комитет СФ рекомендовал палате назначить Лебедева на должность главы ВС РФ на новый срок

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству рекомендовал сенаторам назначить Вячеслава Лебедева главой Верховного суда (ВС) РФ на новый срок.

Соответствующее решение принято во вторник на заседании комитета по итогам предварительного обсуждения этой кандидатуры. Окончательное решение, как ожидается, будет принято на пленарном заседании Совфеда 25 сентября.

76-летний Лебедев возглавляет Верховный суд России с июля 1989 года, после чего вновь назначался на эту должность пять раз, последний раз в 2014 году на должность председателя уже объединенного Верховного суда, в состав которого вошел бывший Высший арбитражный суд. Вячеслав Лебедев - 13-й председатель Верховного суда РФ. Высший судебный орган впервые появился в России в 1923 году.

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) РФ 17 сентября рекомендовала назначить Лебедева председателем Верховного суда РФ на новый срок. Положительная рекомендация коллегии судей является необходимым условием для назначения кандидата на должность. После решения ВККС кандидатура представляется президенту РФ, который в случае согласия направляет представление на его назначение в Совет Федерации.

В соответствии с Конституцией РФ председатель Верховного Суда РФ и его заместители назначаются на должность верхней палатой парламента по представлению президента РФ.