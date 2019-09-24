Представителю посольства США в РФ передали ноту протеста из-за отказа в визах на ГА ООН

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Представителю посольства США в Москве передана нота протеста в связи с отказом в визах части российской делегации, которая направлялась на Генассамблею ООН. Об этом сообщил ТАСС во вторник заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Москва рассмотрит различные возможности ответа на невыдачу виз ряду представителей делегации России на Генассамблее ООН, но по пути эскалации идти не хочет, добавил Рябков.

"Возникает в целом вопрос: как США относятся к своим собственным обязательствам по приему на своей территории штаб-квартиры ООН и проведению в США соответствующих ооновских мероприятий. Как и по многим другим направлениям, мы наблюдаем вопиющее, вызывающее пренебрежение своими международными обязательствами, - сказал он. - Это, конечно, очень тревожный момент с точки зрения его последствий для международной архитектуры, для всей системы международных отношений. Разрушительная составляющая американской политики просто бьет в глаза".

"Мы рассмотрим различные варианты и разные возможности [ответа]. Мы не хотели бы идти по пути эскалации в этом вопросе, тем более что визовая война, которую не первый год ведут американцы, по признанию их же довольно высокопоставленных представителей бесполезна и контрпродуктивна, - сказал он. - Мы эту позицию разделяем, но, к сожалению, в очередной раз у американской администрации слова расходятся с делами: заявления делаются временами, особенно за закрытыми дверями, правильные, но по факту получается противоположное".

"Мы будем смотреть, как ответить, чтобы американцы это почувствовали. Но любое нагнетание, наращивание противостояния в этой сфере - это не наш выбор", - подчеркнул дипломат.

Отвечая на вопрос о том, есть ли надежда, что представители российской делегации, которым не выдали визы, все же посетят сессию ГА ООН, Рябков заметил, что "не хотел бы предвосхищать никакие варианты". "Вопросы эти обсуждаются. Но скандальность происходящего очевидна для всех", - добавил замглавы МИД РФ.

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