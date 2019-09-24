Толстой: США считают ООН "домашним кинотеатром", в который можно пускать или не пускать

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. США относятся к Организации Объединенных Наций как к своему "домашнему кинотеатру", в который можно пускать или не пускать членов делегаций других стран. Об этом заявил во вторник с трибуны Госдумы курирующий международную проблематику вице-спикер палаты Петр Толстой в связи с отказом Вашингтона вовремя выдать визы членам российской делегации, собиравшейся ехать на сессию Генеральной Ассамблеи ООН.
"Американцы считают эту организацию своей домашней, они не понимают разницы между международным статусом ООН и непосредственно территорией США. Это для них такой домашний кинотеатр, в котором проигрывают разные фильмы, и они свободны в том, кого туда пускать, а кого не пускать", - сказал парламентарий, подняв данную тему в ходе "десятиминуток", предоставленных фракциям в начале заседания для политических заявлений по актуальным вопросам.
"А [если смотреть] шире, то если такое отношение к ООН, к российской делегации на Генассамблее, то тогда к чему мы постоянно апеллируем в нашей внешней политике, к каким принципам ООН, если ни сама эта организация, ни ее принципы не уважаются на уровне клерков американского посольства в Москве?" - спросил Толстой.
Ранее во вторник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила ТАСС, что ряд членов официальной российской делегации не получил американскую визу для участия в сессии ГА ООН. Она назвала это "возмутительным примером неуважения Соединенными Штатами Америки членов ООН, а также невыполнения своих обязательств в качестве страны, принимающей у себя всемирную организацию".
По словам Захаровой, эта ситуация будет обсуждаться на встрече главы МИД РФ Сергея Лаврова с госсекретарем США Майклом Помпео.