Песков: Москва и ООН должны жестко ответить США, не выдавшим визы российским сенаторам

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Кремль уверен, что США нарушили международные правила, не выдав визы российским сенаторам для участия в Генассамблее ООН. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал ситуацию неприемлемой, требующей жесткой реакции Москвы и ООН.

Что известно об отказе в визах делегации России на ГА ООН

"Ситуация тревожная и, конечно, неприемлемая, подобные действия неприемлемы. Вашингтон нарушает свои международные обязательства, это прямое нарушение международных обязательств Вашингтона, ибо речь не идет о двустороннем визите, речь идет о визите российской делегации на Генассамблею ООН", - сказал представитель Кремля журналистам. Он отметил, что в таком случае "Америка предоставляет свою территорию в штаб-квартире ООН, и фактически единственное, что вправе сделать Америка, - это ограничить, например, пребывание члена российской делегации одним городом Нью-Йорк".

"Каких-то иных рестрикций Соединенные Штаты вводить не вправе для тех, кто отправляется на Генассамблею", - подчеркнул Песков.

Он констатировал, что "сейчас эти правила были нарушены". "Это, безусловно, требует достаточно жесткой реакции со стороны Москвы и не менее жесткой реакции, по нашему убеждению, со стороны ООН, потому что ситуация непосредственно касается Организации Объединенных Наций и ее штаб-квартиры", - указал пресс-секретарь российского лидера.

На вопрос, какие ответные меры прорабатываются в Москве, Песков отметил: "Наши дипломаты сейчас работают: и американский посол приглашен в МИД, и в Вашингтоне наше посольство принимает меры". "Поэтому работа по дипломатической линии ведется", - заверил он.

Ряд членов Совета Федерации, в том числе глава комитета СФ по международным делам Константин Косачев, которые должны были принять участие в работе ежегодной сессии Генеральной Ассамблеи ООН, не получили визы и не смогут принять участие в ней. Как сообщил Косачев ТАСС, всего 10 членов российской делегации не получили визу. По его словам, документы находятся в посольстве США, к моменту вылета во вторник визы не были оформлены.

Согласно плану мероприятий Совета Федерации на текущую неделю, члены верхней палаты парламента в составе российской делегации должны были принимать участие в работе ежегодной сессии Генеральной ассамблеи ООН с 24 по 30 сентября.