Что известно об отказе в визах делегации России на ГА ООН

Отказ в визах российской делегации на Генассамблее ООН

Представителю посольства США в РФ передали ноту протеста из-за отказа в визах на ГА ООН

Замминистра иностранных дел Сергей Рябков сообщил, что Москва рассмотрит различные возможности ответа на невыдачу виз представителям российской делегации

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