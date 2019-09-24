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Отказ в визах российской делегации на Генассамблее ООН
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Что известно об отказе в визах делегации России на ГА ООН

Штаб-квартира ООН
© Валерий Шарифулин/ТАСС

24 сентября стало известно, что несколько членов Совета Федерации не получили визы и не смогут принять участие в работе ежегодной сессии Генеральной Ассамблеи ООН в США. 

  • Визы не получили десять человек: семь сотрудников МИД, а также трое членов делегации, включая главу комитета по международным делам Константина Косачева.
  • По его словам, документы находятся в посольстве США, к моменту вылета визы не были оформлены.
  • Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала произошедшее возмутительным примером неуважения со стороны Вашингтона к членам всемирной организации. 
  • Она уточнила, что американская сторона якобы ссылается на технический характер проблемы, однако документы были поданы в указанные дипломатами США сроки. По словам Захаровой, документы, которые сдавали для оформления раньше (за пару месяцев до вылета), были возвращены с формулировкой "рано сдали".
  • Кремль уверен, что США нарушили международные правила. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков расценил ситуацию как неприемлемую, требующую жесткой реакции Москвы и ООН.
  • Представителю посольства США в Москве передали ноту протеста.
  • В американском диппредставительстве не стали комментировать сложившуюся ситуацию.
  • Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что Россия сделает заявление по ситуации на парламентском уровне.
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СШАРоссияОтказ в визах российской делегации на Генассамблее ООН
Отказ в визах российской делегации на Генассамблее ООН
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