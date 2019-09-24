Что известно об отказе в визах делегации России на ГА ООН

24 сентября стало известно, что несколько членов Совета Федерации не получили визы и не смогут принять участие в работе ежегодной сессии Генеральной Ассамблеи ООН в США.
- Визы не получили десять человек: семь сотрудников МИД, а также трое членов делегации, включая главу комитета по международным делам Константина Косачева.
- По его словам, документы находятся в посольстве США, к моменту вылета визы не были оформлены.
- Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала произошедшее возмутительным примером неуважения со стороны Вашингтона к членам всемирной организации.
- Она уточнила, что американская сторона якобы ссылается на технический характер проблемы, однако документы были поданы в указанные дипломатами США сроки. По словам Захаровой, документы, которые сдавали для оформления раньше (за пару месяцев до вылета), были возвращены с формулировкой "рано сдали".
- Кремль уверен, что США нарушили международные правила. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков расценил ситуацию как неприемлемую, требующую жесткой реакции Москвы и ООН.
- Представителю посольства США в Москве передали ноту протеста.
- В американском диппредставительстве не стали комментировать сложившуюся ситуацию.
- Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что Россия сделает заявление по ситуации на парламентском уровне.