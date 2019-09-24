Король Иордании, лидеры Азербайджана, Казахстана и Филиппин выступят на "Валдае"

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин вместе с руководителями нескольких стран примет участие в заседании Валдайского клуба в Сочи 3 октября, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Валдайский клуб состоится 3 октября в Сочи. Участниками сессии будут президент Азербайджана [Ильхам] Алиев, король Иордании Абдалла [II], президент Казахстана [Касым-Жомарт] Токаев, президент Филиппин [Родриго] Дутерте", - сказал журналистам представитель Кремля. Он уточнил, что лидеры выступят на заседании.

"Этому будут предшествовать отдельные двусторонние встречи, которые Путин со своими коллегами проведет", - отметил Песков.

XVI ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба "Валдай" пройдет с 30 сентября по 3 октября 2019 года в Сочи. Тема этого года - "Заря Востока и мировое политическое устройство".