Толстой считает, что парламент должен создать надпартийную национальную идеологию

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Российский парламент должен сформулировать надпартийную национальную идеологию РФ, которая обеспечит прорывное развитие страны. Такое мнение выразил во вторник вице-спикер Госдумы Петр Толстой, подняв эту тему в ходе "десятиминуток", предоставленных фракциям в начале пленарного заседания для политических заявлений по актуальным вопросам.

"Мне кажется, что всем нам пришло время задуматься о будущем. Президент нам показал будущее страны в национальных проектах. Мне кажется, что парламент, который обладает законодательной и представительной властью, должен вырабатывать идею того, какой будет Россия в 2050 году - буквально через несколько десятилетий, - сказал Толстой. - Потому что без этой идеи наше с вами государство существовать не может".

"И вместо того, чтобы прописывать в Конституции запрет на идеологию, нам нужна надпартийная национальная идеология, которая обеспечит прорыв нашей страны в будущее", - подчеркнул он. "Мне кажется, это и есть сегодня самая острая задача для нашего парламента", - заключил депутат.

Статья 13 Конституции гласит, что в России признается идеологическое многообразие. Никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной, подчеркивается в основном законе.