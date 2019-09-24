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Кабмин предложил Путину внести на ратификацию доппротокол к Конвенции СЕ по антитеррору

Документ устанавливает уголовную ответственность за террористическую деятельность, включая финансирование и организацию поездок в регионы, где проводится обучение террористов

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Правительство РФ одобрило и представило президенту России для внесения на ратификацию дополнительного протокола к Конвенции Совета Европы (СЕ) о предупреждении терроризма, который был подписан российской стороной 27 июля 2017 года. Соответствующее постановление кабмина опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее в МИД РФ отмечали, что, "в случае добросовестного применения, протокол будет способствовать наращиванию международного антитеррористического сотрудничества и повышению эффективности мер, принимаемых государствами в сфере противодействия ИТБ (иностранным террористам-боевикам - прим. ТАСС)".

Документ, дополняющий Конвенцию СЕ о предупреждении терроризма от 2005 года, устанавливает уголовную ответственность за террористическую деятельность, включая финансирование и организацию поездок в различные регионы планеты, где проводится обучение террористов. Доппротокол также оговаривает создание сети оперативного обмена информацией между участниками конвенции. В силу документ вступил 1 июля 2017 года, и к сегодняшнему дню, помимо России, его подписали еще 36 государств, а также Евросоюз как международная организация. Ратифицировали же доппротокол к настоящему моменту семь стран.

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