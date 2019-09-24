Песков заявил, что митинги перед выборами в Москве не подлежат переоценке

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Отношение к прошедшему в столице ряду митингов перед выборами в Мосгордуму не может поменяться, речь идет о несогласованных незаконных акциях. Об этом заявил во вторник журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, произошла ли в Кремле переоценка этих событий.

"Это были несанкционированные акции в нарушение действующего закона, и никакой переоценки здесь состояться не может, здесь нечего переоценивать, это факт, который можно только констатировать", - сказал Песков. По его словам, все остальное, что касается того, были ли массовые беспорядки и так далее, - "это уже темы для судебных решений и разбирательств".

На просьбу прокомментировать опубликованные в СМИ критические замечания главы ЦИК РФ Эллы Памфиловой, касающиеся ситуации на муниципальных выборах в Санкт-Петербурге, Песков заметил, что не знает, на чем зиждутся такие суждения. "Я, честно говоря, не имеют информации о каком-то опротестовании итогов выборов - массовом или не массовом, которое хоть как-то может повлиять на итоги этих выборов. Мне неизвестно об этом. Поэтому я просто не обладаю той информацией, которой обладает ЦИК", - сказал пресс-секретарь главы государства. На вопрос о том, докладывала ли Памфилова президенту РФ об этой ситуации, Песков отметил, что, насколько он помнит, после прошедшего 8 сентября единого дня голосования у них не было встречи.