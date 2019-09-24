Слуцкий: Москва подготовит заявление по ситуации с визами для делегации РФ на ГА ООН

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что Россия на парламентском уровне сделает заявление по ситуации с невыдачей виз членам делегации РФ для участия в мероприятиях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

"В этой ситуации будем делать соответствующее заявление на парламентском уровне. [Министр иностранных дел РФ] Сергей Викторович Лавров, наверное, будет это обсуждать с госсекретарем США Майклом Помпео. Будем работать", - сказал Слуцкий в эфире телеканала "Россия-24" во вторник.

По его словам, российская сторона будет привлекать внимание мировой общественности на всех уровнях к ситуации с невыдачей виз. "Возможно, визы будут выданы, возможно, они сошлются на какие-то технические проволочки, но мы же понимаем, что подобные аргументы абсолютно ничего не стоят. Это намеренная провокация и осознанное попирание Госдепартаментом США своих международных обязательств", - уточнил глава комитета.

Он также добавил, что США не назвали официальных причин отказа в выдаче виз. "Отказано, <…> по крайней мере, мы говорим, что отказано, поскольку делегация во главе с Сергеем Викторовичем Лавровым улетела, а визы членам делегации - мне и [главе комитета Совета Федерации по международным делам] Константину Косачеву - не дали, так же как и 10 коллегам из Министерства иностранных дел. В частности, одному из ближайших помощников Сергея Лаврова Сергею Бутину не дали визу. Все это, конечно, говорит о невыполнении международных обязательств, так как США обязаны выдавать визы тем, кто едет на мероприятие по линии международных организаций", - отметил Слуцкий.

Кроме того, он заявил, что ждет реакции от руководства ООН на эту ситуацию. "Руководство ООН, генсекретарь Антониу Гутерриш и руководство Генассамблеи, по идее, должны были отреагировать на это дело достаточно жестко. ООН должна адекватно отреагировать, будет ли такая реакция? Это будет ясно буквально в течение ближайших часов, когда Нью-Йорк проснется, и это заявление, по идее, должно прозвучать", - заключил Слуцкий.