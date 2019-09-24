Источник: в руководстве Совфеда считают Матвиенко единственным кандидатом на пост спикера

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Участники заседания Совета палаты, в котором участвуют вице-спикеры и руководители комитетов Совета Федерации, обсудили вопрос выдвижения кандидатов на пост председателя верхней палаты парламента и сошлись во мнении, что действующий спикер Валентина Матвиенко является единственной кандидатурой на эту должность. Об этом ТАСС сообщил источник, участвующий в заседании руководящего органа СФ.

"Состоялась неформальная дискуссия на эту тему. Кандидатура единственная - Валентина Ивановна Матвиенко", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в среду кандидатура Матвиенко будет официально выдвинута в начале пленарного заседания.

Как рассказал ТАСС другой источник, также принимавший участие в заседании, первому вице-спикеру СФ Николаю Федорову поручено выдвинуть кандидатуру Матвиенко на должность председателя палаты на новый срок. "Было обсуждение, и единогласно поручили Федорову внести кандидатуру Валентины Ивановны", - сказал собеседник, добавив, что это не исключает возможность выдвижения или самовыдвижения других кандидатов.

Ранее глава комитета СФ по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко сообщил ТАСС, что Матвиенко продолжит выполнять обязанности как сенатора, так и председателя верхней палаты парламента до момента подтверждения ее полномочий 25 сентября. На этом же заседании будет рассмотрен вопрос об избрании главы верхней палаты парламента.

Председатель комитета также предположил, что вряд ли произойдет смена спикера Совфеда, учитывая "харизму и авторитет Валентины Ивановны".

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов 18 сентября подписал постановление о делегировании Матвиенко в Совет Федерации в качестве представителя правительства города.

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