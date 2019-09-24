Волгоградский губернатор назначил сенатором Николая Семисотова

ВОЛГОГРАД, 24 сентября. /ТАСС/. Избранный на второй срок и вступивший в должность губернатора Волгоградской области Андрей Бочаров назначил сенатором от региона пятидесятилетнего председателя областной думы Николая Семисотова, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе администрации Волгоградской области.

"Мною принято решение наделить вас полномочиями члена Совета Федерации от Волгоградской области. Задачи, которые перед вами стоят, - представлять Волгоградскую область в Совете Федерации, отстаивать и защищать интересы региона и его жителей", - привели в пресс-службе слова Бочарова.

Николай Семисотов родился в Михайловском районе Волгоградской области, окончил Волгоградский сельскохозяйственный институт. Начинал карьеру агрономом-семеноводом в местном совхозе "Секачевский", затем руководил компанией ЗАО "Секачи". В 2005 году был избран главой Михайловского муниципального района, в 2012 году - главой городского округа города Михайловка. Депутатом от партии "Единая Россия" и председателем Волгоградской областной думы является с 2014 года.

Ранее сенатором от исполнительной власти Волгоградской области являлась Елена Попова, до избрания была председателем региональной общественной организации многодетных и приемных семей "Много деток". В список возможных членов верхней палаты парламента от Бочарова, кроме Семисотова, были включены директор по производству алюминиевого завода Артем Фоминых и председатель Волгоградского отделения Паралимпийского комитета России Любовь Васильева.

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