Парламентарии России и Катара будут готовить меморандум о сотрудничестве

НУР-СУЛТАН, 24 сентября. /ТАСС/. Депутаты Госдумы и Консультативного совета Катара будут готовить двусторонний меморандум о сотрудничестве. Такая договоренность была достигнута на встрече председателя нижней палаты российского парламента Вячеслава Володина и спикера Консультативного совета Ахмеда бен Абдаллы бен Заида Аль Махмуда.

В ходе встречи, прошедшей на полях IV Совещания спикеров парламентов стран Евразии, Володин пригласил своего коллегу в Москву, напомнив, что они также смогут увидеться на конференции по борьбе с терроризмом и межрегиональному взаимодействию в Стамбуле в октябре. "И, конечно, надеюсь увидеть вас в Москве", - добавил Володин.

Аль Махмуд со своей стороны поблагодарил его за приглашение, заверив, что ждет возможности обменяться точками зрения. "Мы готовы учиться у вас различному опыту, в том числе опыту парламентаризма, - сказал глава совета. - Я буду очень рад находиться в Москве, мы даже предлагаем подписать меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между Консультативным советом Катара и Государственной думой". Проект меморандума катарская сторона готова представить на рассмотрение своих российских коллег, Аль Махмуд также пригласил Володина в Доху.

Глава совета отдельно остановился на том, что для Катара был бы востребован опыт России по проведению Чемпионата мира по футболу, который Катар примет в 2022 году. "Мы хотим учиться на вашем опыте, использовать ваши наработки, надеемся, что успешно проведем [чемпионат]", - сказал он.

Володин предложение о подписании меморандума поддержал. "Я считаю, что нам и дальше нужно идти по пути сотрудничества. В этой связи ваше предложение заслуживает поддержки, вы правильно предлагаете формализовать наши развивающиеся отношения в рамках межпарламентского сотрудничества через подписание соглашения", - сказал Володин, заметив, что речь идет о закреплении подходов, которые бы обязывали обе стороны. Спикеры приняли решение сформировать рабочие группы по подготовке меморандума, с российской стороны эту работу будет курировать член комитета по международным делам Евгений Примаков.

В ходе встречи Аль Махмуд поблагодарил Володина за призыв к международным парламентским организациям работать над решением общих проблем, а не отмалчиваться при их возникновении. Володин со своей стороны отметил динамику развития российско-катарских отношений, заметив что президент РФ Владимир Путин и эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани прикладывают для этого много усилий. До этого Володин провел двустороннюю встречу со спикером Национальной ассамблеи Пакистана Асадом Кайсаром.

Встреча с главой Нацсобрания Республики Корея

На полях IV Совещания спикеров парламентов стран Евразии Володин также встретился с председателем Нацсобрания Республики Корея Мун Хи Саном, который отметил резкий рост интереса к формату форума. Южнокорейский парламентарий заметил, что число его участников за минувшие годы увеличилось в несколько раз. "Это существенное развитие нашего формата", - сказал он на встрече. По его словам, этого удалось достичь благодаря усилиям Володина, "силе России" и взаимной работе РФ и Республики Корея.

"Это все-таки взаимные усилия и работа с вашей стороны, господин Мун Хи Сан. Это эффективная работа со стороны наших казахских партнеров. И мы с вами как соорганизаторы не можем не продолжать работу по реализации этого формата", - ответил Володин своему южнокорейскому коллеге.

Инициатива проведения совещания принадлежит российскому и южнокорейскому парламентам. В первом совещании в 2016 году приняли участие 18 спикеров, а в четвертом - уже более сорока.

Новость обновлена (17:00 мск) - приводится информация о встрече Володина с председателем Нацсобрания Республики Корея