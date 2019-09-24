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Песков: Россия в состоянии обеспечивать ядерный паритет, не втягиваясь в гонку вооружений

Как отметил официальный представитель Кремля, безопасность страны гарантируют технологии, которыми сейчас не обладает никто в мире

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Россия в состоянии, не втягиваясь в гонку вооружений, обеспечивать ядерный паритет в мире. Такое мнение выразил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на встрече со студентами Высшей школы экономики, отвечая на вопрос, можно ли считать выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) началом новой гонки вооружений. Запись беседы была предоставлена ТАСС одним из ее участников.

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"Да, но Россия в ней участвовать не будет, об этом сказал президент Владимир Путин", - отметил Песков. Он напомнил, что Россия пошла "по пути обеспечения некоего задела в плане технологического превосходства - это системы, которые гарантируют безопасность страны на основе тех технологий, которыми сейчас не обладает никто в мире, в том числе и главные визави РФ по вопросам глобальной безопасности - США".

По его словам, принятые меры "обеспечивают паритет, а именно ядерный паритет является гарантией отсутствия крупных войн, как это ни странно".

"И пока на обозримую перспективу наша страна в состоянии, не втягиваясь в дорогостоящую гонку вооружений, не отнимая значительных ресурсов от целей внутреннего развития, обеспечивать и ядерный паритет, и собственную безопасность", - заявил Песков.

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