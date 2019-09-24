{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Спор вокруг Курил

Песков: Россия и Япония должны искать пути заключения мирного договора

При этом пресс-секретарь российского лидера признал, что это непросто

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Россия и Япония должны искать пути заключения мирного договора, хотя в нынешней ситуации это и непросто. Такое мнение выразил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на встрече со студентами Высшей школы экономики. Запись беседы предоставил ТАСС один из ее участников.

На эту тему
Курилы отдадут? А что с мирным договором? Отвечаем на главные вопросы о спорных островах

"В нынешней ситуации это практически невозможно", - сказал Песков, отвечая на вопрос о вероятности передачи Японии ряда островов южной части Курил. Он напомнил, что у Токио есть союзнические обязательства перед американцами, предполагающие, что США имеют право "размещать различные объекты военной инфраструктуры в любой точке Японии, по сути, не спрашивая на то разрешения Токио".

"Мы прекрасно понимаем, и у президента Путина здесь есть четко выраженная политическая воля, что нам надо искать пути заключения мирного договора с Японией, и эти попытки, эта работа будет продолжена, потому что это в наших интересах", - сказал представитель Кремля.

Пресс-секретарь подчеркнул, что Япония - это "важный, великий сосед России". "То, что было в прошлом, осталось в прошлом. Нам нужно вместе смотреть в будущее. Мы этого хотим, премьер-министр Синдзо Абэ этого хочет, многие члены его кабинета разделяют это желание, но это очень и очень сложно", - резюмировал он.

Теги
ЯпонияРоссияАбэ, СиндзоПесков, Дмитрий СергеевичСпор вокруг Курил
Песков: Россия в состоянии обеспечивать ядерный паритет, не втягиваясь в гонку вооружений
Как отметил официальный представитель Кремля, безопасность страны гарантируют технологии, которыми сейчас не обладает никто в мире
Читать полностью