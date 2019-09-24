Песков: Россия и Япония должны искать пути заключения мирного договора

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Россия и Япония должны искать пути заключения мирного договора, хотя в нынешней ситуации это и непросто. Такое мнение выразил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на встрече со студентами Высшей школы экономики. Запись беседы предоставил ТАСС один из ее участников.

"В нынешней ситуации это практически невозможно", - сказал Песков, отвечая на вопрос о вероятности передачи Японии ряда островов южной части Курил. Он напомнил, что у Токио есть союзнические обязательства перед американцами, предполагающие, что США имеют право "размещать различные объекты военной инфраструктуры в любой точке Японии, по сути, не спрашивая на то разрешения Токио".

"Мы прекрасно понимаем, и у президента Путина здесь есть четко выраженная политическая воля, что нам надо искать пути заключения мирного договора с Японией, и эти попытки, эта работа будет продолжена, потому что это в наших интересах", - сказал представитель Кремля.

Пресс-секретарь подчеркнул, что Япония - это "важный, великий сосед России". "То, что было в прошлом, осталось в прошлом. Нам нужно вместе смотреть в будущее. Мы этого хотим, премьер-министр Синдзо Абэ этого хочет, многие члены его кабинета разделяют это желание, но это очень и очень сложно", - резюмировал он.