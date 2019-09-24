В Санкт-Петербурге подвели итоги муниципальных выборов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 сентября. /ТАСС/. Итоги муниципальных выборов подведены в Санкт-Петербурге, их результаты установлены, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе Санкт-Петербургской избирательной комиссии.

По данным горизбиркома, избрано 1560 муниципальных депутатов, из них 959 избранных (61,5%) выдвинуты партией "Единая Россия", 259 (16,6%) - в порядке самовыдвижения, 108 (6,9%) - партией "Справедливая Россия", 72 (4,6%) - КПРФ, еще 31 (2%) - ЛДПР.

"В соответствии с данными, представленными избирательными комиссиями муниципальных образований и введенными в ГАС "Выборы", итоги голосования, состоявшегося 8 сентября 2019 года, на всех 110 избирательных кампаниях по выборам депутатов, муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга подведены, результаты выборов установлены", - сказали в горизбиркоме.

Также, по данным комиссии, избран 81 представитель партии "Яблоко" (5,2%) и 42 представителя Партии Роста (2,7%), в 2014 году от данных партии не был избран ни один кандидат.