Администрация Волгоградской области сложила полномочия после инаугурации губернатора

ВОЛГОГРАД, 24 сентября. /ТАСС/. Руководящий состав администрации Волгоградской области сложил с себя полномочия после вступления в должность избранного на второй срок губернатора региона Андрея Бочарова, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации региона во вторник.

Победивший на выборах губернатора Волгоградской области и избранный таким образом на второй срок Андрей Бочаров вступил в должность во вторник.

"Губернатор вступил в должность, по закону его вступление в должность означает, что заместители губернатора и председатели комитетов автоматически складывают с себя полномочия. Сложение обязанностей носит автоматический характер, но, естественно, кадровые решения будут выноситься, никто не гарантирует автоматическое продление полномочий абсолютно всем, вполне возможно, будут какие-то кадровые решения, - сказали в пресс-службе.

По данным областного избиркома, Бочаров, выдвинутый партией "Единая Россия" на второй срок, победил на выборах главы региона с результатом в 76,81% голосов. Второе место занял Алексей Буров от КПРФ (11,39%), на третьем - Владимир Рублев от ЛДПР (6,26%). Сергей Полещук от "Справедливой России" набрал 3,39%.

Избранным на должность руководителя субъекта РФ считается кандидат, получивший в поддержку более 50% голосов избирателей (достаточно 50% плюс один голос), принявших участие в голосовании. Порог явки не предусмотрен. Бочарову 14 октября этого года исполнится 50 лет. Он офицер запаса. Служил в ВДВ, удостоен звания Героя России. Бочаров руководит Волгоградской областью с 2014 года, тогда на выборах главы региона он набрал 88,49%.