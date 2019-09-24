Песков заявил, что Путин не противник либеральной идеи, но не согласен с ее насаждением

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин не против либеральной идеи как таковой, но он не согласен с ее безальтернативным насаждением. Об этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил на встрече со студентами Высшей школы экономики. Запись беседы во вторник предоставил ТАСС один из ее участников.

"Путин не выступал против либеральной идеи, Путин выступал против насаждения либеральной идеи как единственной, без альтернативы," - сказал представитель Кремля. Так он прокомментировал слова главы государства, сказанные им в июне в интервью Financial Times. Песков добавил, что эти слова президента мало кого оставили равнодушным, эта тема так или иначе до сих пор поднимается и в беседах, которые Путин проводит со своими иностранными коллегами.

"Либеральная идея живет, она будет жить, - уверен Песков. - Она где-то применима, где-то неприменима. Но она везде реализуется в разной степени и в разных формах, даже в странах Западной Европы". По его словам, эта идея со временем трансформируется, "потому что либеральное общество сталкивается в своем развитии с большим количеством угроз, которых доселе не видело". "Отчасти либеральная идея родила из своего лона идею мультикультурализма", - заметил представитель Кремля.

Он добавил, что мультикультурализм, в свою очередь, уже приводит к дискомфорту жителей стран Западной Европы. По словам Пескова, при всем гостеприимном отношении европейцев к прибывающим беженцам избежать "линий напряжения" и достичь полной адаптации их в обществе пока не получается.

Песков напомнил также о проблемах, к которым может привести сексуальный либерализм. По его словам, пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений является угрозой человечеству. "Мне кажется, что это будет иметь очень серьезные, чрезвычайно серьезные последствия: будет сокращаться дальше рождаемость, будет стареть общество, - сказал он. - Это будет иметь экономические последствия, приводить к перенапряжению экономики".

В интервью Financial Times глава российского государства высказал мнение, что современная либеральная идея себя изжила и вступила в противоречие с интересами подавляющего большинства населения. По его словам, в том числе и западные партнеры РФ признают, что некоторые ее элементы, например, мультикультарализм или отказ от традиционных ценностей, просто нереалистичны. При этом Путин убежден, что либеральные идеи нельзя уничтожать, нужно дать возможность существовать и проявлять себя различным идеям и мнениям.