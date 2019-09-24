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Песков заявил, что Путин не противник либеральной идеи, но не согласен с ее насаждением

В июне в интервью газете Financial Times президент РФ сказал, что современная либеральная идея себя изжила и вступила в противоречие с интересами большинства населения
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Михаил Метцель/ТАСС
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин не против либеральной идеи как таковой, но он не согласен с ее безальтернативным насаждением. Об этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил на встрече со студентами Высшей школы экономики. Запись беседы во вторник предоставил ТАСС один из ее участников.

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"Путин не выступал против либеральной идеи, Путин выступал против насаждения либеральной идеи как единственной, без альтернативы," - сказал представитель Кремля. Так он прокомментировал слова главы государства, сказанные им в июне в интервью Financial Times. Песков добавил, что эти слова президента мало кого оставили равнодушным, эта тема так или иначе до сих пор поднимается и в беседах, которые Путин проводит со своими иностранными коллегами.

"Либеральная идея живет, она будет жить, - уверен Песков. - Она где-то применима, где-то неприменима. Но она везде реализуется в разной степени и в разных формах, даже в странах Западной Европы". По его словам, эта идея со временем трансформируется, "потому что либеральное общество сталкивается в своем развитии с большим количеством угроз, которых доселе не видело". "Отчасти либеральная идея родила из своего лона идею мультикультурализма", - заметил представитель Кремля.

Он добавил, что мультикультурализм, в свою очередь, уже приводит к дискомфорту жителей стран Западной Европы. По словам Пескова, при всем гостеприимном отношении европейцев к прибывающим беженцам избежать "линий напряжения" и достичь полной адаптации их в обществе пока не получается.

Песков напомнил также о проблемах, к которым может привести сексуальный либерализм. По его словам, пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений является угрозой человечеству. "Мне кажется, что это будет иметь очень серьезные, чрезвычайно серьезные последствия: будет сокращаться дальше рождаемость, будет стареть общество, - сказал он. - Это будет иметь экономические последствия, приводить к перенапряжению экономики".

В интервью Financial Times глава российского государства высказал мнение, что современная либеральная идея себя изжила и вступила в противоречие с интересами подавляющего большинства населения. По его словам, в том числе и западные партнеры РФ признают, что некоторые ее элементы, например, мультикультарализм или отказ от традиционных ценностей, просто нереалистичны. При этом Путин убежден, что либеральные идеи нельзя уничтожать, нужно дать возможность существовать и проявлять себя различным идеям и мнениям.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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