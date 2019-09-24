Замглавы МИД РФ рассказал африканским дипломатам о подготовке к саммиту Россия - Африка

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов во вторник провел брифинг для дипломатов африканских стран, на котором были рассмотрены вопросы мероприятий предстоящего в октябре саммита Россия - Африка. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

В министерстве отметили, что Богданов провел брифинг совместно с послом Египта Ихабом Насром, ввиду того, что эта североафриканская страна в настоящий момент председательствует в Африканском союзе.

"В ходе брифинга была акцентирована важность оперативного решения комплекса задач, связанных с предстоящими саммитом и форумом. Главы африканских дипмиссий были подробно проинформированы о ходе работы по содержательному наполнению мероприятий, - отметили в министерстве. - При этом также были детально обсуждены различные логистические и протокольные аспекты пребывания в Сочи высоких африканских делегаций".

23-24 октября в Сочи пройдут саммит и экономический форум Россия - Африка. На саммит приглашены руководители всех 54 государств континента, более 40 из них уже подтвердили свое участие.