{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

МИД РФ и эксперты РАН организовали дискуссию по ситуации в зоне Персидского залива

Как сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве, во встрече также приняли участие более 30 экспертов из Ирана, Великобритании, Китая, Франции и организации "Международная кризисная группа"

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Институт Востоковедения РАН при содействии МИД РФ провел первую встречу международных экспертов по теме долгосрочной стабилизации ситуации в зоне Персидского залива. Как указывается в распространенном во вторник сообщении российского дипведомства, дискуссии были посвящены рассмотрению российской концепции коллективной безопасности в регионе.

"В ходе состоявшихся дискуссий проявилась общая глубокая обеспокоенность эскалацией напряженности в регионе Персидского залива, а также стремление к поиску конструктивных решений имеющихся противоречий. Неоднократно звучала мысль о необходимости создания нейтральной площадки для продолжения многостороннего обсуждения путей предотвращения развития обстановки в данном районе по опасным сценариям, - констатировали в министерстве. - Таким образом, по инициативе российской стороны было запущено экспертное обсуждение идей и предложений по долгосрочной стабилизации обстановки в регионе Персидского залива. Надеемся на дальнейшее продолжение конструктивных экспертных дискуссий по этой теме и расширение круга их участников".

Как сообщили в МИД РФ, во встрече, прошедшей 18-19 сентября, приняли участие более 30 экспертов из Ирана, Великобритании, Китая, Франции и транснациональной неправительственной организации "Международная кризисная группа".

Теги
ИранВеликобританияРоссияКитайФранция
Саммит Россия – Африка
Замглавы МИД РФ рассказал африканским дипломатам о подготовке к саммиту Россия - Африка
Саммит и экономический форум Россия - Африка состоится в Сочи 23-24 октября
Читать полностью