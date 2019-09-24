МИД РФ и эксперты РАН организовали дискуссию по ситуации в зоне Персидского залива

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Институт Востоковедения РАН при содействии МИД РФ провел первую встречу международных экспертов по теме долгосрочной стабилизации ситуации в зоне Персидского залива. Как указывается в распространенном во вторник сообщении российского дипведомства, дискуссии были посвящены рассмотрению российской концепции коллективной безопасности в регионе.

"В ходе состоявшихся дискуссий проявилась общая глубокая обеспокоенность эскалацией напряженности в регионе Персидского залива, а также стремление к поиску конструктивных решений имеющихся противоречий. Неоднократно звучала мысль о необходимости создания нейтральной площадки для продолжения многостороннего обсуждения путей предотвращения развития обстановки в данном районе по опасным сценариям, - констатировали в министерстве. - Таким образом, по инициативе российской стороны было запущено экспертное обсуждение идей и предложений по долгосрочной стабилизации обстановки в регионе Персидского залива. Надеемся на дальнейшее продолжение конструктивных экспертных дискуссий по этой теме и расширение круга их участников".

Как сообщили в МИД РФ, во встрече, прошедшей 18-19 сентября, приняли участие более 30 экспертов из Ирана, Великобритании, Китая, Франции и транснациональной неправительственной организации "Международная кризисная группа".