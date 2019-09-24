В СФ заявили, что Украина так и не затребовала задержанные в Керченском проливе корабли

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Украинские власти до сих пор не затребовали три корабля, которые были задержаны российскими пограничниками во время инцидента в Керченском проливе в ноябре прошлого года. Об этом сообщила во вторник ТАСС член комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности Ольга Ковитиди.

"Три плавучие единицы, задержанные в Керченском проливе, до настоящего времени так и не затребованы Украиной", - сообщила сенатор, добавив, что отказ Минобороны соседнего государства забирать и оставшиеся в Крыму корабли связан с тем, что Украина не может надлежащим образом содержать и модернизировать даже имеющиеся морские суда.

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк во вторник в интервью Би-би-си, отвечая на вопрос, нужны ли Украине корабли, техника и вооружение, которые остались в Крыму после воссоединения полуострова с Россией весной 2014 года, заявил, что суда забирать не планируется.

Депутат Госдумы Дмитрий Белик сообщил ТАСС, что Россия все же продолжит поддерживать украинские корабли, которые остались в бухтах полуострова на плаву, на случай, если власти соседней страны надумают их забрать. Депутат отметил, что сейчас власти соседнего государства демонстрируют "метания духа" не только по вопросу кораблей, но и по другим.

"За 28 лет существования украинского государства, я не увидел ни малейшего намека на четкую стратегию, на преемственность решений руководства военного ведомства. Новый министр - новая инициатива: то они заявляют, что нужно строить свой флот, то собираются покупать американские и европейские катера; то намерены забрать корабли из Крыма, то заявляют, что они Украине не нужны. Так что я не удивлюсь, если следующий министр обороны Украины заявит, что не сможет уснуть, пока украинский флот не вернется из Крыма", - добавил он.

Отказ Украины забирать корабли, по словам депутата Госдумы от Крыма Андрея Козенко, может быть связан с высокими издержками. "На Украине, очевидно, подсчитали размер оплаты за транспортировку их кораблей из Крыма и решили, что дешевле будет совсем от них отказаться. К сожалению, старые суда, которыми бравирует Киев, даже в случае сдачи на металлолом не покроют расходов. Резка их на металл обойдется дороже, чем стоимость самого проржавевшего железа", - сказал Козенко ТАСС.

Странный жест

Парламентарий считает упомянутое заявление Минобороны Украины "странным жестом" на фоне недавней идеи об установлении морской границы с РФ. "Формулировка о "принудительных переговорах" с Россией в принципе недопустима, что уже на данном этапе свидетельствует об отсутствии реальных намерений вести конструктивный диалог. На месте украинского руководства я бы не рисковал, потому что в данном случае соседнее государство может остаться вообще ни с чем: без кораблей и без выхода в открытое море", - добавил депутат.

После событий весны 2014 года в портах Крыма осталось более 30 кораблей и вспомогательных судов различного назначения. Россия неоднократно предлагала Украине забрать их, но ответа так и не получила.