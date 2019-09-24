Парламент КЧР в Совфеде представит предыдущий сенатор Ахмат Салпагаров

ЧЕРКЕССК, 24 сентября. /ТАСС/. Народное собрание (парламент) Карачаево-Черкесии во вторник утвердило кандидатуру Ахмата Салпагарова на должность члена Совета Федерации. Ранее он уже представлял республиканский парламент в верхней палате российского парламента.

"Все вы его хорошо знаете, это ваш коллега, который был депутатом парламента <…> По моей оценке, по оценке правительства, он проявил себя как истинный патриот нашей республики, человек, болеющий и переживающий за то, что здесь происходит. Мы увеличили наше участие в федеральных программах, увеличилось поступление средств в рамках этих программ", - сказал глава республики Рашид Темрезов на сессии Народного собрания во вторник.

Кандидатура Салпагарова была утверждена тайным голосованием. "За" проголосовали 45 из присутствовавших депутатов, двое высказались против. "Искренне хочу вас поблагодарить за принятое решение, за доверие <…> это огромная ответственность, вдвойне ответственно представлять республику второй раз. Хочу заверить, что приложу все усилия и все знания, чтобы достойно представлять интересы Карачаево-Черкесской Республики в Совете Федерации", - сказал Салпагаров после процедуры голосования.

Ахмат Салпагаров родился 13 января 1962 году в поселке городского типа Новый Карачай Карачаевского района, в 1984 году окончил Ставропольский сельскохозяйственный институт, в 2005 году получил диплом Московского государственного социального университета Министерства труда и социального развития РФ (ныне - Российский государственный социальный университет). Работал мастером производства, экономистом, возглавлял отделение федерального казначейства по Карачаевскому району и городу Карачаевску, занимался предпринимательской деятельностью, работал в организациях финансовой сферы.