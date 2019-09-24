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Источник: Лавров 25 сентября примет участие во встрече по иранской ядерной сделке

Встреча пройдет на полях 74-й сессии Генассамблеи ООН

НЬЮ-ЙОРК, 24 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в среду примет участие в министерской встрече стран - участниц Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД), которая пройдет на полях 74-й сессии Генассамблеи ООН. Об этом сообщил ТАСС во вторник источник в российской делегации.

"25 сентября российский министр примет участие в министерской встрече "пятерки" и Ирана по СВПД", - сказал собеседник агентства.

Будущее СВПД оказалось под вопросом именно после одностороннего выхода США из соглашения 8 мая 2018 года и введения Вашингтоном санкций против Тегерана. Спустя ровно год Иран начал сокращать свои обязательства по ядерной сделке, предпринимая новые шаги каждые 60 дней.

 

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичСШАИранРоссияСитуация вокруг ядерной программы ИранаГенассамблея ООН - 2019
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