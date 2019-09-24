Источник: Лавров 25 сентября примет участие во встрече по иранской ядерной сделке

НЬЮ-ЙОРК, 24 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в среду примет участие в министерской встрече стран - участниц Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД), которая пройдет на полях 74-й сессии Генассамблеи ООН. Об этом сообщил ТАСС во вторник источник в российской делегации.

"25 сентября российский министр примет участие в министерской встрече "пятерки" и Ирана по СВПД", - сказал собеседник агентства.

Будущее СВПД оказалось под вопросом именно после одностороннего выхода США из соглашения 8 мая 2018 года и введения Вашингтоном санкций против Тегерана. Спустя ровно год Иран начал сокращать свои обязательства по ядерной сделке, предпринимая новые шаги каждые 60 дней.