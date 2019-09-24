Замглавы МИД РФ призвал в ООН экономически и политически поддержать урегулирование в Сирии

ООН, 24 сентября. /ТАСС/. Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин призвал все страны экономически и политически поддержать прогресс в сирийском урегулировании.

"Мы довольны, что теперь вместе мы можем запустить в Женеве межсирийский диалог, который, конечно, будет действовать на основе всех решений международного сообщества и приведет нас к устойчивому урегулированию в Сирии в интересах всех сирийцев", - сказал он во вторник на встрече по Сирии на полях Генассамблеи.

"Я считаю, что эти результаты должны быть поддержаны всеми нами как в политическом, так и в экономическом и финансовом плане, а также в помощи по возвращению беженцев на места своего проживания", - добавил Вершинин.

По его словам, Россия совместно с Ираном и Турцией как гарантами астанинского процесса продолжит прилагать усилия для закрепления достигнутых результатов в деле политического урегулирования кризиса в Сирии.

"Мы верим, что с учетом достигнутых на политическом треке результатов, особенно с объявлением со стороны ООН создания конституционного комитета, пришло время оказывать еще большую поддержку усилиям по стабилизации, еще большую помощь сирийцам на всей территории страны, - отметил дипломат. - Мы верим, что совместные усилия принесут много результатов". Он также приветствовал усилия по возвращению на родину сирийских беженцев и внутренне перемещенных лиц.

"РФ вместе и в тесной координации с сирийскими сторонами, с ООН, а также Турцией и Ираном как гарантами астанинского процесса, продолжит прилагать усилия, чтобы закрепить совместно достигнутые результаты и продвинуться вперед по пути политического процесса", - подчеркнул Вершинин.

В понедельник генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш объявил о создании Конституционного комитета Сирии, а также выразил признательность России, Ирану и Турции за работу на этом направлении.