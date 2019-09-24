Путин и Мадуро обсудят в Москве ключевые международные и региональные вопросы

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин встретится в среду, 25 сентября, в Москве с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, который накануне прибыл в Россию с рабочим визитом.

Как сообщила пресс-служба Кремля, главы государств "обсудят актуальные вопросы двусторонних отношений, а также ключевые международные и региональные темы, в том числе в контексте сложной обстановки вокруг Венесуэлы". Кроме того, как сообщал ранее помощник президента Юрий Ушаков, в этот же день Путин примет в Кремле председателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков пояснял журналистам, что Путин и Мадуро сначала проведут встречу один на один, после чего состоятся российско-венесуэльские переговоры в формате рабочего завтрака. Песков добавил, что на переговорах будут обсуждаться двусторонние отношения, указав, что у Москвы и Каракаса "есть партнерские проекты, реализация которых продолжается". Кроме того, по словам пресс-секретаря президента, лидеры обменяются мнениями и по региональным вопросам, "прежде всего по теме прямого вмешательства в ибероамериканские дела со стороны третьих стран". Подписания документов по итогам переговоров не планируется.

По прибытии в Москву 24 сентября Мадуро написал в Twitter, что "братство, которое две страны построили за последние годы, является фундаментальной осью для строительства процветающего будущего Венесуэлы". Ранее венесуэльский лидер также сообщал, что, помимо переговоров с Путиным, он встретится с российскими предпринимателями, чтобы обсудить "динамику развития двусторонних отношений и возможность придать им дополнительный импульс".

В интервью телеканалу "Россия-24" Мадуро заявлял о благодарности по отношению к России за поддержку суверенитета латиноамериканской страны и солидарность с ее народом. Он отметил, что Россию и Венесуэлу связывают отношения, характеризующиеся взаимным доверием лидеров. Мадуро также указал, что Каракас рассматривает Россию как важнейшего партнера в таких сферах, как военно-техническое сотрудничество, энергетика и торговля.