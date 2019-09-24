Делегация России во главе с Лавровым начинает работу на Генассамблее ООН

ООН, 25 сентября. /ТАСС/. Глава российской делегации на неделе высокого уровня 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, министр иностранных дел России Сергей Лавров в среду откроет серию двусторонних переговоров со своими визави, а также примет участие в министерской встрече стран - участниц Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД).

Как сообщил замглавы МИД Сергей Рябков, в ООН представители России выступят критически против попыток ряда стран "внедрить концепцию миропорядка, противоречащую устоявшейся системе международного права". Такая позиция особенно актуальна в свете тех событий, которые разворачиваются на фоне начала работы российской делегации на Генассамблее.

Во вторник утром, когда журналисты уже находились в правительственном аэропорту "Внуково-2" и готовились к вылету в Нью-Йорк, стало известно, что посольство США в РФ якобы из-за поздней подачи документов не выдало визы нескольким официальным лицам, в том числе главе комитета Совета Федерации по международным делам Константину Косачеву, его коллеге из Госдумы Леониду Слуцкому и руководителю аппарата главы МИД РФ Сергею Бутину. В Москве информацию о затянувшейся подаче документов опровергли, назвав решение Вашингтона "возмутительным примером неуважения членов ООН".

Однако, несмотря на сокращенный состав российской делегации, программа Лаврова на сессии Генассамблеи остается весьма насыщенной. Его работа в среду начнется с министерской встречи "пятерки" и Ирана по проблематике Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД). В этот же день глава МИД РФ примет участие в заседании Совета Безопасности ООН по вкладу ОДКБ, ШОС и СНГ в борьбу с террористическими угрозами. Он также проведет отдельные переговоры с главами внешнеполитических ведомств Алжира, Венгрии, Иордании, Израиля, Катара, Марокко, Японии, генсеком ООН, президентами Палестины и Сербии.

Иранский вопрос

Идея о проведении министерской встречи стран - участниц СВПД в Нью-Йорке на полях ГА ООН не раз озвучивалась в преддверии мероприятия. И это не случайно, ведь сложность ситуации вокруг иранской ядерной сделки очевидна всем.

Так, на Смоленской площади выступают против попыток подорвать договорную базу в сфере контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения ядерного оружия в целях продвижения собственных интересов. А будущее СВПД оказалось под вопросом именно после одностороннего выхода США из соглашения в мае 2018 года и введения Вашингтоном санкций против Тегерана. В свою очередь Иран, в течение года ожидавший поддержки со стороны своих европейских партнеров, с мая 2019 года начал сокращать свои обязательства по ядерной сделке, объявляя о новых шагах каждые 60 дней.

И Россия, и страны Евросоюза, у которых до сих пор остаются разногласия с Тегераном, находятся в тесном контакте с иранскими коллегами. Например, предыдущая встреча Лаврова и главы МИД исламской республики Мохаммада Джавада Зарифа прошла в Москве буквально три недели назад. Тогда главы внешнеполитических ведомств подробно обсудили условия сохранения иранской ядерной сделки, в первую очередь строгое выполнение сторонами соглашения своих обязательств. Очевидно, что на предстоящих переговорах министры продолжат это обсуждение.

К слову, иранская делегация, так же, как и российская, столкнулась с проблемой невыдачи виз. По данным агентства IRNA, президенту Ирана Хасану Роухани и министру иностранных дел Мохаммаду Джаваду Зарифу визы для посещения сессии ГА ООН были выданы только на прошлой неделе, в то время как значительная часть делегации разрешение на въезд в Соединенные Штаты так и не получила.

Хорошо знакомые и новые контакты

Проведение двусторонних встреч на полях высокой недели сессий Генассамблеи ООН уже стало стандартной практикой. В этом году, как ожидается, российский министр проведет около двух десятков переговоров.

С большинством своих визави Лавров находится в постоянном контакте. Например, недавно он провел телефонные разговоры с главами внешнеполитических ведомств Венгрии, Казахстана, ФРГ, Турции, а также генсеком ООН, в ходе которых стороны обсудили актуальные вопросы двусторонней и международной повестки дня. Кроме того, целый ряд телефонных разговоров главы МИД РФ с его ближневосточными коллегами состоялся в связи с обострением ситуации в зоне Персидского залива.

Вместе с тем на полях ГА ООН состоятся и первые контакты Лаврова с его новыми коллегами. Так, 25 сентября российский министр проведет переговоры с главой внешнеполитического ведомства Японии Тосимицу Мотэги, который с момента своего назначения на этот пост неоднократно заявлял о намерении как можно скорее встретиться с Лавровым для обсуждения вопроса заключения мирного договора.