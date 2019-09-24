Совфед откроет осеннюю сессию избранием председателя

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Первое заседание осенней сессии Совета Федерации начнется в среду с выборов председателя верхней палаты парламента. Основным претендентом на эту должность сенаторы называют действующего спикера СФ Валентину Матвиенко.

Как рассказал ТАСС глава комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко, заседание откроет сама Матвиенко на правах председателя палаты. Сразу после этого по первому вопросу - о председателе Совета Федерации - возьмет слово первый вице-спикер Николай Федоров, который по поручению Совета палаты предложит на эту должность кандидатуру действующего руководителя на новый срок.

При этом, по словам главы регламентного комитета, выдвижение Матвиенко не исключает возможности выдвижения других кандидатур, так же как и самовыдвижения. После составления списка претендентов любому из них можно будет задать вопросы и при необходимости попросить выступить, изложив свою позицию. "Процедура предполагает закрытое тайное голосование с использованием бюллетеней. При этом по решению палаты может быть проведено закрытое тайное голосование с использованием электронной системы голосования, то есть по специальным [не именным] карточкам [сенаторов]", - рассказал Тимченко.

Кандидат считается избранным, если в результате голосования он получил более половины голосов от общего числа членов Совфеда. Если на голосование будет выдвинуто более двух кандидатур и ни одна из них не получит требуемого для избрания числа голосов, проводится второй тур голосования по двум кандидатурам, получившим наибольшее число голосов. "Если снова не набирается необходимое количество голосов, то процедура выдвижения повторяется", - пояснил Тимченко.

Согласно регламенту верхней палаты парламента, председатель избирается на срок его полномочий в качестве члена Совета Федерации.

Как сообщил накануне заседания источник в Совфеде, члены Совета палаты, в который входят вице-спикеры и руководители комитетов, сошлись во мнении, что Матвиенко является единственной кандидатурой на эту должность.

Кадровые вопросы

Также сенаторы рассмотрят в среду ряд кадровых вопросов. В частности, в связи с решением председателя комитета по бюджету и финансовым рынкам Сергея Рябухина покинуть свой пост, по рекомендации членов комитета новым руководителем будет избран представитель от Костромской области Николай Журавлев, который в настоящее время занимает должность первого заместителя. Рябухин же, как ожидается, будет утвержден на прежнюю должность Журавлева - первого заместителя.

До прихода в Совет Федерации Журавлев работал на руководящих должностях в банковской сфере. Ранее сенатор заявил, что в числе приоритетов дальнейшей деятельности комитета он видит защиту интересов регионов в части бюджетной сбалансированности, уменьшения диспропорций в бюджетной обеспеченности субъектов РФ, снижения уровня закредитованности регионов, защиту прав граждан на финансовых рынках от рисков мошенничества, избыточной закредитованности, развитие региональной банковской системы, создание более прозрачной, простой системы государственных закупок.

Кроме того, парламентарии примут решение об изменениях в составах комитетов палаты в связи с приходом в Совет Федерации новых сенаторов, делегированных регионами по итогам единого дня голосования, и переподтверждением полномочий действующими представителям субъектов РФ. В частности, как стало известно накануне, бывший статс-секретарь - заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин написал заявление о вхождении в состав комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, а представитель от Мосгордумы Инна Святенко попросила включить ее в число членов комитета по социальной политике.

Верховный суд, Генпрокуратура и Счетная палата

Как ожидается, в среду Совфед рассмотрит вопрос о назначении Вячеслава Лебедева на должность председателя Верховного Суда, кандидатуру которого внес в верхнюю палату парламента президент Владимир Путин. После предварительного обсуждения члены профильного комитета по конституционному законодательству и госстроительству одобрили кандидатуру и рекомендовали сенаторам назначить Лебедева главой Верховного суда на новый срок.

Как отметил накануне рассмотрения вопроса глава комитета Андрей Клишас, сенаторы активно взаимодействуют с Верховным судом. "Это самый прогрессивный, независимый и профессиональный суд в системе судов общей юрисдикции, и огромная заслуга в этом принадлежит Вячеславу Лебедеву", - сказал он.

76-летний Лебедев имеет высший квалификационный класс судьи, стаж работы по юридической профессии и стаж работы в должности судьи - более 48 лет. Он возглавляет Верховный суд с июля 1989 года, после чего вновь назначался на эту должность пять раз.

Также по рекомендации двух профильных комитетов СФ - по конституционному законодательству и госстроительству и по обороне и безопасности - сенаторы, как ожидается, назначат государственного советника юстиции 2-го класса Николая Шишкина на должность заместителя генерального прокурора РФ. Он служит в органах прокуратуры 32 года, на руководящих должностях - 30 лет. С 2009 года по настоящее время замещает должность прокурора Воронежской области.

В этот же день будет рассмотрен вопрос о назначении заместителем председателя Счетной палаты кандидатуры экс-депутата Госдумы Галины Изотовой и трех аудиторов по представлению президента РФ, которое было сделано на основе рекомендаций сенаторов. Как рассказал ТАСС накануне обсуждения кандидатур глава комитета по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин, все они были поддержаны как членами комитета, так и участниками заседания Совета палаты. "Мы летом внесли на рассмотрение президенту несколько кандидатов на эти позиции. Он дал поручение сделать сверку, чтобы не было противоречий закону о госслужбе. В результате он согласился с нашим предложением и внес кандидатуру зампреда Счетной палаты и трех аудиторов на утверждение в Совфед", - сказал глава профильного комитета СФ.

Согласно Конституции, назначение и освобождение от должности генпрокурора, его заместителей, председателя Верховного суда, а также зампреда Счетной палаты и половины состава ее аудиторов, относится к полномочиям Совета Федерации.

Время эксперта, "правительственный час" и час региона

В рамках рубрики "Время эксперта" по приглашению комитета по конституционному законодательству и госстроительству на пленарном заседании выступит главный редактор "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский, который был задержан Службой безопасности Украины 15 мая 2018 года по обвинению в государственной измене и незаконном обороте оружия. 28 августа 2019 года журналист был освобожден из-под стражи в Киеве под личные обязательства, но дело против него не прекращено. 7 сентября Россия и Украина провели обмен удерживаемыми лицами по формуле "35 на 35". В состав лиц для обмена с украинской стороны вошел и Вышинский.

В рамках "правительственного часа" выступит министр экономического развития Максим Орешкин, который расскажет о среднесрочных тенденциях и прогнозе социально-экономического развития страны на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов. Накануне выступления на заседании палаты Орешкин представил на комитете по экономической политике основные тезисы своего доклада. В частности, он отметил, что для более высоких темпов роста экономики необходимо обеспечить инвестиционный рост. По его словам, правительство разрабатывает законопроект, который "будет снижать регуляторную неопределенность для бизнеса, фиксировать для тех, кто осуществляет новые инвестиции, правила технического регулирования, другой регуляторики на несколько лет".

Также на пленарном заседании состоится "Час субъекта РФ". Перед членами Совфеда выступят губернатор Саратовской области Валерий Радаев и председатель Саратовской областной Думы Александр Романов.

Помимо этого, в предварительной повестке дня Совета Федерации значатся законы о ратификации Конвенции о правовом статусе Каспийского моря, о службе в органах принудительного исполнения РФ, о внесении изменений в Налоговый и Бюджетный кодексы РФ.