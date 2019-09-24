Лавров поблагодарил США за получение визы для участия в Генассамблее ООН

ООН, 25 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров "выразил благодарность" США за то, что смог получить визу для участия в сессии Генеральной ассамблеи ООН.

"Я рад, что у нас есть возможность встретиться в Нью-Йорке. Я рад, что в конце концов получил визу от Соединенных Штатов, в отличие от моей делегации. Любезно Вашингтон это сделал", - сказал Лавров, открывая министерскую встречу в "астанинском формате".

Как отметила в Facebook официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, министр жестко охарактеризовал создавшуюся ситуацию. "Ситуацию с невыдачей виз российской делегации Сергей Лавров назвал позором", - написала дипломат.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал ситуацию с невыдачей виз членам российской делегации неприемлемой, требующей жесткой реакции Москвы и ООН.