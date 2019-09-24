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Небензя: визы США не выданы не только делегации РФ на ГА ООН, но и на конференции по ДВЗЯИ

Визы США не выданы не только делегации РФ на Генассамблее, но и на конференции по ДВЗЯИ - Небензя.

Лавров заявил, что невыдача виз российской делегации является настоящим позором для США
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