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Источник: краткий контакт президента Украины с главой МИД РФ состоялся в Нью-Йорке

Краткий контакт президента Украины с главой МИД РФ состоялся в Нью-Йорке - диписточник.

Исполняющий обязанности вице-премьера Забайкалья Виктор Паздников ушел в отставку
Он работал в региональном кабмине с 2016 года
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