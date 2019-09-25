В Антитеррористическом центре СНГ фиксируют повышенный интерес террористов к объектам ТЭК

ЕРЕВАН, 25 сентября. /ТАСС/. Интерес террористов к объектам ТЭК растет. Как сообщил руководитель Антитеррористического центра (АТЦ) СНГ Андрей Новиков, это подтверждает атака на нефтяные объекты в Саудовской Аравии.

"Мы фиксируем повышенный интерес террористических организаций к объектам инфраструктуры топливно-энергетического комплекса, образующих самостоятельный элемент стратегической безопасности для любого государства. Одним из многих доказательств является атака беспилотников в ночь на 14 сентября на нефтеперерабатывающие заводы в Абкайке и Хурайсе на территории Саудовской Аравии, в результате чего добыча нефти сокращена вдвое, поставлены под угрозу срыва международные обязательства по поставкам", - сказал он на открытии Сбора руководящего состава антитеррористических подразделений органов безопасности и спецслужб стран СНГ "Арарат-Антитеррор-2019".

Новиков отметил, что совокупный энергетический потенциал стран СНГ составляет около 8% мировых доказанных запасов нефти и около 33% мировых запасов газа. "Глобальный характер энергетики и ее существенное влияние на другие отрасли мировой экономики требуют серьезного внимания к устранению слабых мест в организации защиты объектов критически важной инфраструктуры этого сектора", - подчеркнул глава АТЦ СНГ. В этой связи необходима совместная разработка органами безопасности, спецслужбами и правоохранительными органами единого механизма защиты объектов ТЭК от угроз со стороны террористов и экстремистов. Так, основной задачей Сбора и учений является проблематика выявления признаков подготовки терактов на объектах ТЭК и их пресечения в условиях повышенной активности международных террористических организаций.

В ночь на 14 сентября 10 беспилотников атаковали предприятия саудовской национальной нефтяной компании Saudi Aramco на востоке страны. Нападению подвергся крупнейший в мире нефтеперерабатывающий комплекс вблизи города Абкайк, где проживает много западных специалистов, а также НПЗ в районе Хурайс, в котором располагается второе по величине нефтяное месторождение королевства. После атак на них вспыхнул сильный пожар. Ответственность за эту акцию взяли на себя мятежники из йеменского движения "Ансар Аллах" (хуситы).

"Спящие ячейки"

Новиков заявил, что проблема формирования сети "спящих ячеек" террористических организаций и розыска подозреваемых в терроризме и экстремизме может стать угрозой почти для всех стран СНГ.

"Системный анализ террористической активности, развивающейся на фоне масштабных геоэкономических и геополитических событий, позволил нам совместно с партнерами выделить пул проблем, которые смогут перерасти в разряд угроз практически для всех государств Содружества, - сказал Новиков. - К их числу мы отнесли проблему формирования сети так называемых спящих ячеек, формирующихся из групп лиц, как возвращающихся из зон боевых действий, так и вовлекаемых в террористическую и экстремистскую деятельность у себя на родине".

Также глава АТЦ СНГ отметил проблему идентификации и розыска лиц, совершивших преступления террористического или экстремистского характера и укрывающихся от правосудия, и проблему технологизации терроризма.

В рамках Сбора будут подведены итоги первого этапа совместного антитеррористического учения компетентных органов стран СНГ "Арарат-Антитеррор-2019" и проведены второй и третий этапы учения. Так, подразделения Службы национальной безопасности Армении в рамках второго этапа проведут контртеррористическую операцию по освобождению заложников и нейтрализации террористов в ЗАО "Газпром Армения". В четверг в ходе третьего этапа учения Вооруженными силами, полицией и пограничными войсками будет проведена спецоперация по блокированию и уничтожению незаконных вооруженных формирований и террористических групп. Также с привлечением МЧС Армении будут ликвидированы последствия теракта.

Начиная с 2001 года под эгидой АТЦ СНГ прошли 15 таких учений. В Армении учения проходят второй раз, в 2006 году они проводились на Армянской атомной электростанции.

Первый этап учений

По замыслу учений, международные террористические организации проводят переброску боевиков из сирийско-иракской зоны на территории стран СНГ, формируя из них "спящие ячейки". С 9 по 13 сентября на территории Армении, России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана проведены оперативно-разыскные мероприятия по выявлению боевиков в миграционных потоках, каналов незаконного оборота оружия и взрывчатых веществ, предназначенных для проведения террористических актов.

Как сообщили журналистам в пресс-бюро АТЦ СНГ, в ходе первого этапа учений отработаны 49 вводных, получено 11 запросов и оперативных материалов от компетентных органов стран Содружества и передано им 94 материала. На учении спецслужбы пресекли деятельность подпольной законспирированной террористической сети из 26 человек, готовивших теракты, задержали их и изъяли орудия преступления.

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