Делегация КНДР посетит Россию в октябре

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Визит делегации Верховного народного собрания (ВНС) КНДР во главе с председателем Пак Тхэ Соном в Россию пройдет во второй половине октября, предположительно с 20 по 23 октября. Как рассказал ТАСС глава группы по сотрудничеству Совета Федерации с парламентом КНДР Олег Мельниченко, в ходе визита будут обсуждаться вопросы экономического и культурного сотрудничества.

"Это визит, который мы давно ждали, давно готовили. Это ответный визит на ту поезду, которую наша группа дружбы совершила в марте этого года в Пхеньян. Тогда было доведено официальное приглашение Валентины Ивановны Матвиенко посетить РФ и наше Федеральное собрание. Визит, как ожидается, пройдет с 20 по 23 октября", - сказал Мельниченко, добавив, что конкретные даты еще могут уточняться.

По его словам, у парламентариев России и КНДР на повестке дня значится большой перечень вопросов. "Мы будем продолжать диалог, начатый в Пхеньяне. Это, прежде всего, вопросы, связанные с экономическим сотрудничеством двух стран. Здесь, я думаю, парламентарии могут сделать большую работу. Но, естественно, не в рамках санкций, наложенных Советом безопасности ООН. Во всех других позициях мы можем активно сотрудничать", - сказал глава группы дружбы.

Культурный обмен и программа визита

Кроме того, он сообщил, что парламентарии обсудят аспекты межрегионального сотрудничества двух стран, прежде всего, Дальневосточного федерального округа и КНДР. Также будут обсуждаться вопросы развития межъязыкового сотрудничества и студенческого обмена.

"Будут обсуждаться вопросы культурного обмена. В марте в ходе визита творческие коллективы из России дали в Пхеньяне большой концерт. Мы собираемся продолжать это направление деятельности. И, скорее всего, будем планировать в следующем году поезду в Пхеньян с творческими коллективами РФ, чтобы дать концерт в столице КНДР и познакомить северокорейцев с культурой России", - рассказал сенатор.

Что касается вопросов урегулирования на Корейском полуострове, по словам Мельниченко, эта тема не будет основной повесткой для двусторонних встреч. Однако он не исключил, что так или иначе этот вопрос будет подниматься. "Если северокорейская сторона захочет эту тему обсудить, мы готовы", - сказал Мельниченко.

Кроме того, он сообщил, что в рамках визита планируется встреча с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко, а также встречи групп дружбы парламентов двух стран.

Делегация Совета Федерации находилась в КНДР с рабочим визитом с 16 по 21 марта. Поездка состоялась по приглашению северокорейской стороны и была приурочена к 70-летию Соглашения о сотрудничестве между КНДР и СССР, которое было подписано 17 марта 1949 года.