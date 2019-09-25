Замглавы МИД России обсудил со спецпредставителем президента Франции ситуацию в Сирии

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин на полях 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН обсудил со спецпредставителем президента Франции по Сирии Франсуа Сенемо урегулирование в арабской республике. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении МИД РФ.

"Беседа фокусировалась на проблематике сирийского урегулирования. Была выражена единодушная позитивная оценка в связи с созданием конституционного комитета по Сирии, - отметили в министерстве. - Стороны подтвердили отсутствие альтернативы политико-дипломатическому решению сирийского кризиса".

"С российской стороны было разъяснено, что действия сирийских вооруженных сил при поддержке ВКС России в Идлибе нацелены исключительно на искоренение доминирующих в этой провинции террористических структур, прежде всего "Хайят Тахрир Аш-Шам" (одно из названий запрещенной в РФ террористической организации "Джебхат ан-Нусра" - прим. ТАСС), внесенной в террористические списки ООН", - добавили в российском внешнеполитическом ведомстве.

В МИД РФ резюмировали, что Вершинин и Сенемо условились координировать совместные усилия по продвижению политического процесса в Сирии, "решающую роль в котором призваны играть сирийские стороны".