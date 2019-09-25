Матвиенко считает очевидным запрос в обществе на социально-политическую стабильность

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко уверена, что в российском обществе есть запрос на общественно-политическую стабильность, что подтверждают итоги единого дня голосования 8 сентября.

"Очевиден запрос на общественно-политическую стабильность как ключевое условие успешного движения по намеченному пути", - заявила она в среду, выступая с речью после переизбрания на пост главы верхней палаты российского парламента.

Она подчеркнула, что парламентская осенняя сессия начинается на фоне значимых событий в политической жизни страны. "Убедительную победу на выборах [в единый день голосования] одержали политические силы, поддерживающие курс главы российского государства. Это подтверждает победа в первом же туре всех временно исполняющих обязанности губернатора, назначенных на свои посты указом президента", - сказала Матвиенко.

По ее словам, выборы прошли "в атмосфере открытой, подчас острой, конкурентной борьбы". "В единый день голосования практически не было зафиксировано серьезных нарушений, которые могли бы повлиять на результаты волеизъявлений, а средняя явка по сравнению с предыдущими выборами выросла. Мы убедились, что в обществе есть запрос на последовательное, энергичное осуществление национальных проектов, задач, сформулированных в посланиях и майском указе президента России", - подчеркнула председатель СФ.

В единый день голосования 8 сентября в 85 регионах РФ прошли более 5 тыс. выборов разного уровня, в том числе в 13 субъектах выбирали депутатов заксобраний, в 16 - губернаторов, в 22 административных центрах - депутатов гордумы, а в трех региональных столицах - глав муниципальных образований. Кроме того, прошли довыборы в Госдуму по четырем одномандатным округам (в Хабаровском крае, Новгородской, Свердловской и Орловской областях).

Реформа контрольно-надзорной деятельности

Матвиенко призвала членов СФ принять участие в работе над реформой контрольно-надзорной деятельности. По ее словам, в этой сфере накопилось немало проблем. Сославшись на представленные ранее премьер-министром Дмитрием Медведевым данные, согласно которым сейчас действуют свыше 20 тыс. разного рода актов, Матвиенко заметила, что "некоторые из них приняты еще сто лет назад, в первые годы советской власти, и до сих пор не отменены".

"С 1 января 2020 года значительная часть документов контрольно-надзорного характера перестает действовать. Однако мы понимаем, что без регулирования этой сферы обойтись невозможно", - продолжила спикер.

Она напомнила, что выстраивание новой системы контрольно-надзорной деятельности уже начато. "Нам надо включиться в эту работу, представить свои соображения, предложения, учитывающие как интересы бизнеса, так и государства, и обязательно граждан. Аналогичную ревизию надо провести и по региональным законам и нормативным актам", - резюмировала Матвиенко.

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