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Арктика сегодня

Патрушев 30 сентября - 2 октября встретится с представителями стран Арктического совета

Планируется обсудить вопросы международного сотрудничества в области обеспечения стратегической стабильности арктического региона

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев 30 сентября - 2 октября проведет VIII международную встречу с представителями государств - членов Арктического совета, стран - наблюдателей в совете и зарубежной научной общественности. Об этом сообщили в пресс-службе Совбеза РФ.

"Планируется обсудить вопросы международного сотрудничества в области обеспечения стратегической стабильности арктического региона, основные проблемы развития транспортной инфраструктуры в арктическом регионе, а также тематику устойчивого развития Арктики (экологический, социальный и культурный аспекты)", - говорится в сообщении.

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