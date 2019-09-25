Матвиенко заявила, что здравый смысл возвращается в международные дела

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. России удается защищать свои интересы на международной арене, где видны признаки возвращения здравого смысла, но некоторые политические круги продолжают делать ставку на конфронтацию с РФ. Об этом в среду заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, выступая на пленарном заседании палаты.

Она напомнила, что возобновилась работа российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы. "Здесь мы должны твердо отстаивать интересы России, добиваться восстановления равноправного взаимно уважительного диалога с европейскими партнерами", - подчеркнула Матвиенко.

В целом, констатировала спикер, настойчивость российской стороны на международном поле "приносит плоды", и в этом есть заслуга российских парламентариев.

"На Западе появляется понимание, что, несмотря на санкции, Россия надежно защищает свои национальные интересы, свои принципы, развивается, ее авторитет и влияние в мировой политике весомы. Есть признаки того, что здравый смысл и реализм возвращаются в международные дела, что дает повод для осторожного, но все же оптимизма", - считает она.

В то же время, продолжила спикер, "определенные круги по-прежнему делают ставку на конфронтацию" с Россией, на разжигание русофобии. В качестве примера она привела риторику ряда политиков некоторых европейских государств, "которые в открытую уже называют советских воинов-освободителей захватчиками, пытаются возложить вину за развязывание Второй мировой войны в том числе и на Советский Союз".

"В преддверии празднования 75-летия Победы над фашизмом такие слова звучат не просто цинично. Они звучат кощунственно как в отношении миллионов погибших в борьбе с нацизмом, так и тех 16 миллионов мирных советских граждан, которые были убиты гитлеровцами, их наймитами, умерли от голода, холода, болезней на оккупированных территориях", - указала Матвиенко. Она призвала "бороться всеми силами" с переписыванием истории. "Это важнейшее условие для сохранения исторической правды, противодействия угрозе активизации и возрождения неонацизма, радикализма", - резюмировала председатель СФ.