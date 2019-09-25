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Единый день голосования - 2019
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ЦИК намерен признать неудовлетворительной работу избиркома Петербурга на местных выборах

Кроме того, ЦИК намерен поручить горизбиркому Петербурга провести всесторонний анализ работы избиркомов и рассмотреть вопрос о привлечении допустивших нарушения законодательства о выборах лиц к ответственности
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© Петр Ковалев/ТАСС

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Центризбирком России планирует признать неудовлетворительной работу избирательной комиссии Санкт-Петербурга при проведении муниципальных выборов 8 сентября. Об этом говорится в проекте постановления ЦИК к заседанию, которое пройдет в среду.

"ЦИК постановляет признать неудовлетворительной работу Санкт-Петербургской избирательной комиссии по контролю за соблюдением избирательных прав граждан при проведении выборов депутатов представительных органов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга в связи с тем, что указанной комиссией не были приняты достаточные меры реагирования, направленные на противодействие выявленным нарушениям законодательства о выборах, а также в связи с недостатками в рамках по формированию избирательных комиссий муниципальных образований", - говорится в документе.

Кроме того, ЦИК намерен поручить горизбиркому Петербурга провести всесторонний анализ работы избиркомов в ходе муниципальных выборов и рассмотреть вопрос о привлечении лиц, допустивших нарушения законодательства о выборах, к ответственности вплоть до расформирования отдельных избиркомов.

ЦИК планирует направить данное постановление с приложением всех документов и материалов в Генпрокуратуру РФ и обратиться к генпрокурору Юрию Чайке с просьбой взять рассмотрение заявлений о нарушениях законодательства в ходе муниципальных выборов под личный контроль.

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РоссияЕдиный день голосования - 2019
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