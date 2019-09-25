Грызлов заявил, что "Единая Россия" должна обновиться для решения новых задач страны

САНКТ-ПЕТЕРЕБУРГ, 25 сентября. /ТАСС/. Новые задачи, которые стоят перед РФ, в том числе в реализации национальных проектов, требуют от партии "Единая Россия" обновления, заявил председатель высшего совета партии Борис Грызлов на форуме "Устойчивое развитие" в Санкт-Петербурге в среду.

"Формы партийной работы на протяжении всех прошедших лет не были одинаковыми, они менялись. И те задачи, которые сегодня стоят перед нашей страной, требуют новых перемен в партийной деятельности. Свой 20-летний юбилей - он наступит в 2021 году, в год парламентских выборов, - партия "Единая Россия" должна встретить обновленной. Партия должна не только создавать собственные площадки, но и поддерживать работу других структур, где могут проявить себя политики завтрашнего дня, в том числе работу онлайн-площадок, дистанционные формы диалога", - сказал он.

По мнению Грызлова, также крайне важно, чтобы профессиональный опыт действующих политиков-наставников передавали новому поколению политических и общественных лидеров.

Финансирование муниципалитетов

Финансирование местного самоуправления необходимо существенно увеличить, чтобы российская глубинка эффективно включилась в решение стоящих перед страной задач, добавил Грызлов.

"Надо сказать , что работа по достижению национальных целей по ряду направлений отстает от намеченного графика. Пришло время включить возможности и создать дополнительные условия для работы органов местного самоуправления, в том числе предоставить местному самоуправлению существенно больший объем финансирования", - сказал Грызлов.

По его мнению, решение этого вопроса - необходимое условие устойчивого развития страны. "Известный тезис, что потенциал развития России находится в глубинке в полной мере заработает тогда , когда глубинка будет действенно подключена к решению насущных задач, направленных на повышение благосостояния людей", - добавил Грызлов.

Форум Северо-Западного федерального округа "Устойчивое развитие" проходит в Петербурге 24-25 сентября. В его программе обсуждение вопросов территориального планирования, перспектив рынка труда, развития сельских территорий, экологии, поддержки фермерских хозяйств, развития строительной отрасли и общественного взаимодействия. В рамках форума проходит также X Всероссийская конференция "Российский строительный комплекс: повседневная практика и законодательство".