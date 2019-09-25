Памфилова считает преждевременными предположения о "вымирании" партийной системы в России

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова считает, что предположения о том, что партийная система в РФ исчерпала себя, преждевременны, число российских партий будет сокращаться, но качество их работы будет лучше.

Выступая в среду на заседании Центризбиркома с докладом по итогам единого дня голосования 8 сентября, она сообщила, что были выбраны почти 47,5 тыс. депутатов органов госвласти и органов местного самоуправления, высших должностных лиц, глав муниципальных образований, причем среди депутатов и глав муниципальных образований есть представители 24 политических партий.

"Я бы сказала, что предположения, что партийная система испускает дух и вымирает, преждевременны. Может быть, партий будет меньше, да лучше", - заявила Памфилова. Она отметила, что 24 партии "активно проявили себя в кампаниях разного уровня", в них участвовало одно общественное объединение.

Кроме того, по данным председателя ЦИК, в кампании участвовали 5 549 кандидатов-самовыдвиженцев. "Это очень хороший результат", - полагает она. Памфилова напомнила, что после единого дня голосования прошлого года она "выражала озабоченность" небольшим количеством участвовавших в нем самовыдвиженцев. "Нынешняя кампания резко отличается как раз [участием в ней] самовыдвиженцев разного рода", - констатировала председатель ЦИК.

При этом она не согласна с утверждением, что значительная часть самовыдвиженцев на самом деле представляла партию "Единая Россия". "Не надо ссылаться на то, что большинство из них представители "Единой России". Нет, очень широкий спектр разных самовыдвиженцев, довольно их много", - подчеркнула Памфилова.

Всего в единый день голосования в 85 регионах РФ прошло более 5 тыс. выборов разного уровня, в том числе в 13 субъектах выбирали заксобрания, в 16 - губернаторов, в 22 административных центрах - гордумы, а в трех региональных столицах - глав муниципальных образований. Кроме того, проходили довыборы в Госдуму по четырем одномандатным округам (в Хабаровском крае, Новгородской, Свердловской и Орловской областях). Большой резонанс вызвали муниципальные выборы в Петербурге, из-за нарушений их итоги до сих пор подведены не во всех районах города. Горизбирком заявлял, что будет настаивать на признании недействительными итогов голосования в ряде округов по муниципальным выборам и расформировании избирательных комиссий муниципальных округов, которые нарушили права избирателей.